Челсі забив сім голів Порт Вейлу та вийшов у півфінал Кубка Англії
1 день тому
Челсі розгромив Порт Вейл у чвертьфіналі Кубка Англії. Команда Ліама Росеньйора стала другим півфіналістом турніру сезону 2025/26.
У першому таймі господарі забили тричі зусиллями Йоррела Хато, Жоау Педро та завдяки автоголу Джордана Габріеля. Після перерви у воротах гостей відзначилися Тосін Адарабіойо, Андрей Сантос, Естеван та Алехандро Гарначо.
Кубок Англії. Чвертьфінал
Челсі – Порт Вейл – 7:0
Голи: Хато, 3 Жоау Педро, 25, Габріель, 42, автогол, Адарабіойо, 57, Андрей Сантос, 69, Естеван, 82, Гарначо, 90+2, пен
Раніше вихід до 1/2 фіналу оформив Манчестер Сіті. Півфінальні поєдинки заплановані на 25 квітня, а фінал відбудеться 16 травня.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04