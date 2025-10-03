Форман назвав переможця поєдинку Мейвезер – Шугар Рей Леонард
Джордж розібрав два варіанти
близько 1 години тому
Фото: Instagram
Легенда хевівейту Джордж Форман висловився про гіпотетичний поєдинок зірок боксу минулого Флойда Мейвезера та Шугара Рея Леонарда. Слова американця наводить secondsout.com:
Флойду Мейвезеру знадобилися роки, щоб досягти такої величі. Прайм проти прайму, я б обрав Шугар Рея Леонарда. Але у разі поєдинку ветерана проти ветерана, у цьому разі я б був на стороні Флойда Мейвезера.
Нагадаємо, що Мейвезер у 2026 році проведе бій з Майком Тайсоном.