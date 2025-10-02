Олег Шумейко

Дядько та багаторічний тренер Флойда Мейвезера Роджер Мейвезер в останньому зі своїх інтерв’ю виданню Boxing Scene заявив, що не вважає «Мані» найкращим боксером в історії. Американець розповідав, яка легенда заслуговує бути на вершині п’єдесталу:

(Флойд) посідає поизцію одразу після Шугара Рея Робінсона. Він виграв сім титулів чемпіона світу, чи не так? Він переміг усіх, від 130 до 154. На яке місце ви б його поставили? Рей Робінсон – найвеличніший боєць усіх часів. Мене не хвилює, за яких обставин, Рей Робінсон – найвеличніший боєць в історії боксу. Роджер Мейвезер

Нагадаємо, що Мейвезер у 2026 році проведе бій з Майком Тайсоном.