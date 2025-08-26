Зірковий промоутер Едді Гірн для Australian Boxing Central порівняв успіх американського боксера і відеоблогера Джейка Пола (12-1, 7 КО) та чемпіона WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

«Причина, чому Джейк Пол так добре заходить на Netflix, у тому, що він безупинний і дуже вміло говорить із фанатською базою, підписниками та аудиторією. А от такі хлопці, як Кроуфорд і особливо Канело, насправді цим не цікавляться.

Кроуфорд зовсім не прагне себе просувати й бути активним у соцмережах. У Кроуфорда чудова особистість і неймовірна історія. Я завжди казав, що він мав би бути американською суперзіркою, але він нею зовсім не є.

Він заробив хороші гроші під час Riyadh Season, але мав би бути суперзіркою американського спорту, але нею так і не став. У 36 років чи скільки йому зараз (прим. – 37 років, 28 вересня виповниться 38) це не можна зробити за одну ніч.

Це треба будувати по дорозі нагору – коли тобі 26, 27, 28, треба продавати масові квитки на великі арени. Подивіться на досягнення Кроуфорда. Він мав би бути величезною зіркою».