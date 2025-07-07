Фроч розчарований спробами Ф’юрі обіграти поразки від Усика
Карл вважає, що Тайсон справедливо програв українцю
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
Ексчемпіон світу Карл Фроч висловився про реакцію Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) на поразки від Олександра Усика (23-0, 14 KO). Слова британця наводить vringe.com:
Не треба цього. Не треба повернень та заяв типу «а от якби бій був чесним». Ти мав чесний бій. І не один, а два. Судді порахували все правильно. Ти хороший, але не настільки, як гадаєш. Ти на голову вищий за Усика і набагато рукастіший. У тебе перевага у вазі та моці. Так, ти програв набагато меншому бійцю. Так, ти програв крузеру. Так, Усик піднявся в хевівейт і зачистив дивізіон.
Українець відповів, скільки ще поєдинків проведе у боксі.