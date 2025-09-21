Чемпіон WBC Себастьян Фундора (23-1-1, 15 KO) заявив, що не проти поєдинку з лідером P4P Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 KO). Слова американця наводить vringe.com:

Думаю, що зараз він задумався про підкорення середньої ваги. Якби він захотів повернутися до першогї середньої ваги? Звісно, ​​ми його тепло прийняли б. Чому б і ні? Реванш? Як на мене, несхоже на те, що Канело хоче реванш. Пенсія? Та ні. Нема чого Канело виходити на пенсію…

Послухайте, Теренс має право робити все, що забажає. Чув, говорять навіть про поєдинок з Бенавідесом. Кроуфорд – він №1 у цьому спорті. Він дуже розумний боєць. Він не просто так лідер паунду.