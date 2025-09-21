Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у напівважкому дивізіоні росіянин Сергій Ковальов в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out поділився своїми думками про те, з ким далі слід провести бій абсолютному чемпіону світу у суперсередній вазі американцю Теренсу Кроуфорду (42-0, 31 КО).

За словами Ковальова, він хоче побачити протистояння абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі з володарем титулів WBA, WBO та IBF у напівважкому дивізіоні Дмитром Біволом.

«Проти кого я б хотів побачити Кроуфорда в наступному поєдинку? Проти Бівола. Буде дуже цікаво дивитися цей бій. Я вболіваю за обох. Бій покаже, хто найкращий. Давайте влаштуємо цей поєдинок. Світ буде радий побачити цей бій».

Відзначимо, що бій Альварес – Кроуфорд пройшов всі 12 раундів та завершився перемогою Теренса одноголосним рішенням суддів. Канело зізнався, що готовий ще раз розділити ринг з американцем.