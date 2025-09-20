Найкращий тренер 2024 року Роберт Гарсія поділився думками про бій Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) та Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO). Слова американця наводить vringe.com:

З задоволенням подивився б реванш. Думаю, що Канело втратив почуття голоду. Якщо ця поразка допоможе йому повернути це, тоді він зможе побити Кроуфорда. Теренс – він дуже талановитий. Але вважаю, що Канело міг перемогти. Він же добре тримає удар… Думаю, що якби Канело не поважав так сильно ударну міць Кроуфорда… Якби він дав волю кулакам, не боячись пропустити… Якби він бився до останнього і не здавався доти, доки не влучить…

Рейносо з Канело багато чого досягли разом. Треба було трохи активніше працювати у кутку. Бракувало агресії. Вони ніби обидва не хотіли виходити з зони комфорту…