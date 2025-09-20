Відомий американський тренер Тедді Атлас дав свою оцінку поєдинку Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) та Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO). Слова наставника наводить secondsout.com:

На жаль, судді зробили те саме, що й у бою з біволом: вони нас до смерті налякали, змусили зрозуміти, що вони його пограбують, якщо він його не знищить, якщо він не домінуватиме, ви жартуєте? Він домінував.

Я буду чемним і дам Канело два раунди, і я буду чемним, я не буду мудрувати, я буду чесним, я буду професіоналом.