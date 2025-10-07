Британський боксер Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) поділився думкою про потенційний бій між юним талантом Мозесом Ітаумою (13-0, 11 KO) та чинним абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова наводить secondsout.

На його переконання, молодість стане головною перевагою Ітауми у можливому поєдинку.

Мене постійно запитують про бій Ітауми з Усиком чи іншими відомими боксерами. Я пройшов цей шлях, виграв усі пояси, і знаю, що бокс — це справа молодих. Як я колись сказав Володимиру Кличку у 37 років — бокс не чекає.

Мозес Ітаума рознесе всіх старших суперників у дивізіоні: Усика, Джошуа, Чжана, Ортіса. Це буде поєдинок молодості проти досвіду, і старший вже не витримає темпу.