Ф’юрі: «Бокс — це справа молодих. Усик цього не витримає»
Циганський король вважає, що молодість стане головною перевагою Ітауми у можливому поєдинку проти українця
35 хвилин тому
Британський боксер Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) поділився думкою про потенційний бій між юним талантом Мозесом Ітаумою (13-0, 11 KO) та чинним абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова наводить secondsout.
На його переконання, молодість стане головною перевагою Ітауми у можливому поєдинку.
Мене постійно запитують про бій Ітауми з Усиком чи іншими відомими боксерами. Я пройшов цей шлях, виграв усі пояси, і знаю, що бокс — це справа молодих. Як я колись сказав Володимиру Кличку у 37 років — бокс не чекає.
Мозес Ітаума рознесе всіх старших суперників у дивізіоні: Усика, Джошуа, Чжана, Ортіса. Це буде поєдинок молодості проти досвіду, і старший вже не витримає темпу.
