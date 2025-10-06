Колишній абсолютний чемпіон Джош Тейлор висловився про наступний поєдинок Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO). Слова британця наводить vringe.com:

Я реально не знаю з ким поставити Ітауму, тому що суперважкий дивізіон не такий і великий у плані справжніх талантів. Ділліана Уайта він уже побив.

Можна поставити і з Усіком. Так, я поставив би його з Усиком через бій-два. Можливо, дати йому один бій чи два бої і потім поставити його з Усиком, бо схоже, що він добре йде. На вигляд йому дуже комфортно в рингу, і він здатний, то чому б і ні? Може, один бій і потім ставте Ітауму з Усиком! Чому ні?