Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) для DAZN Boxing поділився думками щодо можливого поєдинку з володарем титулів WBA, WBC та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

«Якщо ми знову битимемося з Усиком, знаю, що я отримаю рішення (перемогу – прим.) цього разу».

Ми досі не знаємо, які плани у Усика. Ви розмовляли з ним?

«Ні. Але я можу гарантувати вам, що в кінці року він благатиме мене про бій. Адже «Циганський Король» приносить багато грошей. Той, хто б’ється зі мною, стає дуже багатим».

Нагадаємо, Ф’юрі 11 квітня проведе бій з росіянином Арсланбеком Махмудовим. Це буде його перший поєдинок після двох поразок від Усика.

