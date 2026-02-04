Льюїс назвав фаворита бою Ф’юрі — Махмудов
Поєдинок відбудеться 11 квітня
Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс поділився думкою щодо майбутнього поєдинку між ексчемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) та російським боксером Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 KO). Слова наводить Seconds Out.
На думку легендарного британця, Ф’юрі має достатньо сил і досвіду, аби здобути перемогу, навіть попри перерву в кар’єрі.
Безумовно, безумовною. Іноді людям потрібен відпочинок. Добре, що він любить відпочивати, і він завжди повертається досить сильним.
Зазначимо, що поєдинок між Тайсоном Ф’юрі та Арсланбеком Махмудовим запланований на 11 квітня та відбудеться у Великій Британії.
