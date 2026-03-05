Металіст 1925 розгромив Локомотив та вийшов у півфінал Кубка України
Харківський клуб став третім учасником півфінальної стадії
близько 3 годин тому
Фото: Металіст 1925
Харківський Металіст 1925 став третім півфіналістом Кубка України-2025/26, розгромивши у 1/4 фіналу столичний Локомотив із рахунком.
Команда Младена Бартуловича відкрила рахунок на 15-й хвилині завдяки голу Батона Забергджі. У другому таймі перевагу господарів дальнім ударом подвоїв Петер Ітодо, а на 90+2 хвилині Ермір Рашиця встановив остаточний результат.
Кубок України. 1/4 фіналу
Металіст 1925 – Локомотив – 3:0
Голи: Забергджа, 15 Ітодо, 69, Рашиця, 90+2
Раніше до 1/2 фіналу також пройшли Динамо та Буковина. Останній учасник стадії визначиться 17 березня у матчі Чернігів — Фенікс-Маріуполь.
