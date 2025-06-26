Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман заявив, що колишній чемпіон організації у суперважкому дивізіоні британець Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) не планує відновлювати кар'єру.

Цитує Сулеймана skysports.com.

«Я регулярно дзвоню йому, і він каже: «Я дуже щасливий на пенсії. Я тут із моєю дружиною». Він ніяк не натякав на те, що планує повернення.

Ф'юрі розповів мені, що не був задоволений рахунком у другому бою з Усиком. Тайсон досі дуже розчарований рішенням суддів, він був дуже засмучений, але сказав, що закінчив кар'єру.

Можливо, як у фільмі «Хрещений батько», ми почуємо від нього: «І коли мені здалося, що зав'язав, вони знову затягли мене туди назад». Ми не знаємо».