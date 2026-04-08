Ф’юрі може завершити кар’єру після поєдинку з росіянином
Тайсон вважає, що поразка може поставити хрест на його боксерському майбутньому
близько 1 години тому
Фото: pinterest.com
Ексчемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) заявив, що може завершити карєру у разі поразки від арсланбека махмудова (21-2, 19 KO). «Циганського короля» цитує vringe.com:
Можливо, це буде лише один бій. І все… Бо якщо він мене поб'є, то це кінець. Згодні? У такому разі жодних більше боїв. У такому разі з мене вистачить.
Якби я вибрав для камбека бій-прохідняк, тоді, швидше за все, не зміг би змусити себе готуватись до нього. Оскільки я знав, що він небезпечний, дуже добре попрацював у кемпі – повністю присвятив себе підготовці, набрав класної форми.
Нагадаємо, що Ф’юрі планує 3 мегафайти у 2026 році.
