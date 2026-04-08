Ф’юрі намагався поцілувати росіянина на дуелі поглядів перед поєдинком
Бій відбудеться 11 квітня
близько 3 годин тому
Фото: Sky Sports
11 квітня відбудеться поєдинок Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) та арсланбека махмудова (21-2, 19 KO).
Перед боєм відбулася дуель поглядів, де «Циганський король» мало не поцілував майбутнього опонента, чим зумів розсмішити суперника.
Нагадаємо, що Ф’юрі планує 3 мегафайти у 2026 році.
