Денис Сєдашов

Британський боксер надважкої ваги Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 KO) заявив, що пріоритетом для нього є поєдинок проти співвітчизника Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), а не здобуття нових титулів. Боєць наголосив, що це протистояння має відбутися заради вболівальників. Слова наводить The Ring.

За словами Ф'юрі, він уже досяг усіх спортивних вершин і тепер прагне лише масштабних боїв.

На цьому етапі кар'єри мені потрібні максимально великі бої. У мене були всі пояси, я досяг того, чого хотів. Мені потрібний не титул, а бій з Ентоні Джошуа. Цей поєдинок мав відбутися протягом останніх 10 років, але не відбувся. Всі чекають. Впевнений, що зможу перемогти Джошуа, а потім буде реванш. Тайсон Ф'юрі

Нагадаємо, що поєдинок запланований на 11 квітня та відбудеться у Великій Британії.