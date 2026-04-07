Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 KO) поділився враженнями від поєдинку між Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 KO) та Дереком Чісорою (36-14, 23 KO). Британець зізнався, що побачене викликало у нього тривогу щодо власної спортивної форми та подальшої кар'єри. Слова наводить Boxing News.

Ф'юрі зазначив, що обидва боксери суттєво втратили у кондиціях, що стало для нього неприємним відкриттям.

До того моменту, як у суботу розпочнеться мій бій, я буду поза рингом уже 16 місяців. У 37 років 16 місяців — це довгий термін. Мені є про що подумати наодинці з собою і подивитися, в якому я стані. Коли я днями дивився на Деонтея та Чісору, мені було важко на це дивитися. Це було сумно. Серце краялося. Я ніколи в житті не бачив, щоб двоє чоловіків так сильно здавали, як вони двоє. Я думаю: чи не я наступний? Це що, чекає і на мене? Я сказав хлопцям: якщо в моєму бою я буду хоча б на 10% таким же нікчемним, як вони, виведіть мене в поле і застрельте. Здайте мене в утиль. Тайсон Ф'юрі

