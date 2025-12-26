Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) в інтерв’ю DAZN Boxing відповів, яка сума здатна повернутися його до поєдинків:

Я хочу найбільші мішки з грошима. Мої часи, коли я бився з людьми за мізерні гонорари вже давно у минулому. Я з цим покінчив, мені вже не 20 років. Я вже потроху наближаюся до 40.

Так що, якщо я повернуся на ринг, я зроблю це за чверть мільярда, як я і казав раніше. Я не буду битися за 50 пенсів.