«Він більше не вийде у ринг»: Чісора — про майбутнє Пола у професійному боксі
Дерек впевнений, що у Джейка буде посттравматичний стрес
44 хвилини тому
Фото: Getty Images
Британський ветеран боксу Дерек Чісора висловив сумнів у тому, що ютубер і боксер Джейк Пол (12-2, 7 KO) зможе повернутися на ринг після поразки від Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Слова наводить The Sun.
За словами 41-річного Чісори, перелом щелепи, який отримав Пол, може вибити його з боксу.
Цей хлопець більше не буде боксувати. Після того, як у нього у двох місцях зламана щелепа, у нього може бути посттравматичний стрес.
Назвіть мені хоча б одного боксера, який отримав подібну травму та повернувся на ринг? Справжні боксери повертаються, а ютубери — ні.
Ентоні Джошуа нокаутував Джейка Пола в шостому раунді.