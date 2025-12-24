Денис Сєдашов

Британський ветеран боксу Дерек Чісора висловив сумнів у тому, що ютубер і боксер Джейк Пол (12-2, 7 KO) зможе повернутися на ринг після поразки від Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Слова наводить The Sun.

За словами 41-річного Чісори, перелом щелепи, який отримав Пол, може вибити його з боксу.

Цей хлопець більше не буде боксувати. Після того, як у нього у двох місцях зламана щелепа, у нього може бути посттравматичний стрес. Назвіть мені хоча б одного боксера, який отримав подібну травму та повернувся на ринг? Справжні боксери повертаються, а ютубери — ні. Дерек Чісора

Ентоні Джошуа нокаутував Джейка Пола в шостому раунді.