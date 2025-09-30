Британський проспект надважкого дивізіону Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) відмовився від фінального елімінатора IBF проти кубанця Френка Санчеса (25-1, 18 KO). Про це повідомляє Sky Sports.

Переможець цього поєдинку мав стати обов’язковим претендентом на титул IBF, яким володіє абсолютний чемпіон Олександр Усик (24-0, 15 КО).

Мозес також є номером один рейтингу WBO. Тепер бій з Санчесом запропонували американцю Річарду Торресу-молодшому.

Співменеджер Френка Майк Борао прокоментував цю ситуацію.

«Боксери не шикуються в чергу, щоб битися зі здоровим Френком Санчесом. Френк раніше легко перебоксував Ефе Аджагбу, тому я розумію, чому він відмовився. Мозес – суперзірковий перспективний боєць, але, ймовірно, ще занадто молодий для Френка.

Торрес вибуховий і зробить бій захопливим. Френк повідомив IBF, що готовий битись. Незалежно від суперника, Френк налаштований рішуче і стане обов’язковим претендентом на титул IBF».