Ітаума відмовився від елімінатора, який міг зробити його претендентом на титул Усика
Відомий проспект не захотів боксувати проти кубинського нокаутера
близько 2 годин тому
Британський проспект надважкого дивізіону Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) відмовився від фінального елімінатора IBF проти кубанця Френка Санчеса (25-1, 18 KO). Про це повідомляє Sky Sports.
Переможець цього поєдинку мав стати обов’язковим претендентом на титул IBF, яким володіє абсолютний чемпіон Олександр Усик (24-0, 15 КО).
Мозес також є номером один рейтингу WBO. Тепер бій з Санчесом запропонували американцю Річарду Торресу-молодшому.
Співменеджер Френка Майк Борао прокоментував цю ситуацію.
«Боксери не шикуються в чергу, щоб битися зі здоровим Френком Санчесом. Френк раніше легко перебоксував Ефе Аджагбу, тому я розумію, чому він відмовився. Мозес – суперзірковий перспективний боєць, але, ймовірно, ще занадто молодий для Френка.
Торрес вибуховий і зробить бій захопливим. Френк повідомив IBF, що готовий битись. Незалежно від суперника, Френк налаштований рішуче і стане обов’язковим претендентом на титул IBF».
Раніше від Ефе Аджагба відмовився від елімінатора IBF проти Санчеса, який мав стати їхнім реваншем. Ефе залишився незадоволеним результатом промоутерських торгів.
