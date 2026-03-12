Ф’юрі оцінив шанси Усика у бою проти Майка Тайсона
Британський боксер відповів, хто, на його думку, переміг би у поєдинку між українцем та легендарним американцем
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі поділився думкою про гіпотетичний поєдинок між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та легендарним американцем Майком Тайсоном (34-2-1, 24 KO) у їхні найкращі роки.
Британський боксер зізнався, що зробити вибір у такому протистоянні непросто, однак віддав перевагу Тайсону. Слова наводить Boxing News.
Це складний вибір, обидва в розквіті сил? Я виберу свого хлопця, Майка [Тайсона].
23 травня Усик проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена, тоді як Ф’юрі 11 квітня має зустрітися в ринзі з арсланбеком махмудовим (21-2, 19 KO).
