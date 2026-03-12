Денис Сєдашов

Донецький Шахтар обіграв Лех у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги конференцій. Зустріч у Познані завершилася з рахунком 1:3 на користь українського клубу.

Підопічні Арда Турана повели в рахунку на 36-й хвилині. Кауан Еліас виконав точну передачу на Марлона Гомеса, який реалізував свій момент, пробивши з близької відстані.

Одразу після перерви гірники подвоїли перевагу. На 48-й хвилині Невертон швидше за всіх зорієнтувався на підборі у штрафному майданчику та ударом по центру воріт відправив другий м'яч у сітку.

Польська команда змогла відіграти один гол на 70-й хвилині. Мікаель Ісхак прийняв передачу від Жоеля Перейри та влучно пробив у нижній лівий кут.

Остаточний результат було встановлено на 86-й хвилині завдяки видовищному голу. Ісаке Сілва в акробатичному стрибку завдав удару ножицями, з яким голкіпер Бартош Мрозек впоратися не зміг.

Ліга Конференцій. 1/8 фіналу. Перший матч

Лех — Шахтар — 1:3

Голи: Марлон Гомес, 36, Невертон, 48, Ісаке Сілва, 86 — Ісхак, 70

Наступний матч команди зіграють 19 березня.

