Ф'юрі – про трилогію з Усиком: «Я не отримаю рішення на свою користь»
Циганський король вирішив розігріти публіку
близько 4 годин тому
Ф'юрі та Усик / Фото - LA Times
Колишній чемпіон світу у суперважкому дивізіоні британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) поділився думками про потенційний третій поєдинок з володарем титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО).
Цитує Ф'юрі boxingnews24.com.
«Я виграв би третій бій. Але справа в тому, що я знаю: якщо він встоїть до кінця, я не отримаю рішення на свою користь.
Для мене це так, ніби можна просто віддати йому перемогу ще до того, як ми почнемо боксувати».
Усик переміг Тайсона двічі у 2024 році рішенням суддів.
Раніше Усик назвав три бої, які проведе до завершення карʼєри: один з них – проти Ф'юрі.
