Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у суперважкому дивізіоні британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) поділився думками про потенційний третій поєдинок з володарем титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Цитує Ф'юрі boxingnews24.com.

«Я виграв би третій бій. Але справа в тому, що я знаю: якщо він встоїть до кінця, я не отримаю рішення на свою користь. Для мене це так, ніби можна просто віддати йому перемогу ще до того, як ми почнемо боксувати».

Усик переміг Тайсона двічі у 2024 році рішенням суддів.

Раніше Усик назвав три бої, які проведе до завершення карʼєри: один з них – проти Ф'юрі.