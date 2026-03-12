Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні американець Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) для Daily Mail Boxing прокоментував свою відсутність в списку бажаних боїв володаря титулів WBC, WBA та IBF українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Усик вчора ввечері назвав свої наступні три бої. Це Ріко, потім переможець Вордлі – Дюбуа, а потім третій бій проти Тайсона Ф’юрі.

«Хто це назвав?».

Олександр Усик.

«Чудово. Там немає Деонтея Вайлдера? Вау».

Треба це змінити?

«Можливо. Можливо, він не змінив курс. Найчастіше, коли люди зустрічають мене, бачать мене, то з’являється страх чи щось подібне. Але побачимо.

Якщо цього не станеться, це не зруйнує мої мрії. Я все ще тут, незалежно від того, тут він чи ні. Я тут не заради цих хлопців у дивізіоні. Я тут заради своєї мети та того, чого я хочу досягти в житті і в цьому бізнесі».

Бій Усика проти зіркового кікбоксера Ріко Верховена пройде 23 травня в Гізі.

Поєдинок Вайлдера проти британського Дерека Чісори відбудеться 4 квітня на The O2 Arena в Лондоні.

