Промоутер Ф’юрі висловився про можливу трилогію з Усиком
Промоутер прокоментував можливість третього поєдинку між українцем та британцем
близько 1 години тому
Промоутер Френк Воррен висловився щодо можливого третього бою між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) і Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO).
За словами Воррена, обидва бої між Усиком і Ф’юрі були видовищними та викликали великий інтерес у фанатів боксу. Слова наводить Sky Sports.
Усі хочуть цей бій. Усик і Ф’юрі видали два класні поєдинки, і я б переглядав їх цілими днями. І Тайсон хоче ще раз вийти на Усика. Він кілька разів говорив про це.
23 травня Усик проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена, тоді як Ф’юрі 11 квітня має зустрітися в ринзі з арсланбеком махмудовим (21-2, 19 KO).
