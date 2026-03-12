Денис Сєдашов

Промоутер Френк Воррен висловився щодо можливого третього бою між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) і Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO).

За словами Воррена, обидва бої між Усиком і Ф’юрі були видовищними та викликали великий інтерес у фанатів боксу. Слова наводить Sky Sports.

Усі хочуть цей бій. Усик і Ф’юрі видали два класні поєдинки, і я б переглядав їх цілими днями. І Тайсон хоче ще раз вийти на Усика. Він кілька разів говорив про це. Френк Воррен

23 травня Усик проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена, тоді як Ф’юрі 11 квітня має зустрітися в ринзі з арсланбеком махмудовим (21-2, 19 KO).

«Ф'юрі матиме проблеми»: Міллер назвав приховану загрозу для британця у бою з махмудовим.