Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкому дивізіоні американець Майк Тайсон вважає, що зірковому британцю Тайсону Ф'юрі слід повернутися на боксерський ринг.

Цитує Тайсона hardrock.bet.

«Нехай він відпочине кілька місяців, а потім повертається. Так, повертайся. Ти все одно захочеш повернутися, коли тобі буде за 40, тому почни робити це вже зараз.

Я шкодую про те, що зав'язав із боксом. Тож Ф'юрі може продовжувати тренуватися і битися просто зараз, оскільки він захоче зробити це, коли йому буде 40 років. Якщо він зараз зав'яже, то в 40 років скаже: «Ех, шкода, що я не продовжив битися».

Потрібно битися доти, доки ти на це здатен. Це те, що роблю я. Бийся доти, доки більше не зможеш. Я хочу продовжувати битися доти, доки більше не зможу дихати. Продовжуй битися. Нокаутуй мене, до біса все».