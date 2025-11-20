Томмі Ф’юрі (11-0, 4 KO) у своєму Twitter відповів на критику Джейка Пола, який заявив, що британець відмовився від реваншу та гонорару у 15 мільйонів доларів:

Ти запропонував мені бій в Америці – країні, в яку я не можу потрапити (через співпрацю з гангстером Денієлом Кінахеном). І ти чудово це знаєш. Як зручно!

Запропонуй мені цю суму за бій у будь-якому іншому куточку світу. І я буду там за 8 тижнів, щоб заткнути тебе і повторити те, що зробив у першому поєдинку. Татко синочок? Якщо хтось тут синочок, то це ти, чувак. Адже саме я подарував тобі твою першу поразку.