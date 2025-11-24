Ф’юрі – про бій Джошуа з Джейком Полом: «Люди кажуть, що його спадщина буде зруйнована…»
Пітер вважає, що блогер не має жодного шансу
близько 9 годин тому
Британський тренер Пітер Ф’юрі в інтерв’ю Boxing Now поділився думками про протистояння Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Джейка Пола:
Якби ти був на місці Джошуа, ти б погодився на цей бій? Так. Чому б і ні? Хтось пропонує тобі 50-80 мільйонів, що ти зробиш проти когось на кшталт Джейка Пола? Звичайно, він погодиться.
Люди кажуть, що це погано для боксу, що його спадщина буде зруйнована. Послухай, якби він тут тренувався зі мною, і він отримав таку пропозицію, я б сказав: «Так, погоджуйся». Звичайно, ти б погодився, зайвих грошей не буває.
Я не даю (Полу) жодного шансу. У Джошуа були свої недоліки, але ти говориш про дворазового чемпіона світу, когось, хто має силу тебе струснути.
Нагадаємо, що бій Джошуа – Джейк Пол відбудеться у грудні 2025 року. Боксери отримають космічні гонорари.