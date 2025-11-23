Дейна Вайт прокоментував бій Джошуа – Пол: «Це погана ідея, але всі дивитимуться»
Президент UFC назвав поєдинок ризиковим
близько 6 годин тому
Президент UFC Дейна Вайт висловив свою думку щодо майбутнього поєдинку між Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Джейком Полом (12-1, 7 КО).
У пості на X, опублікованому Happy Punch, глава організації поділився чесною оцінкою бою:
Господи Ісусе. Це дійсно погана ідея, але знаєте що — багато хто подивиться цей “фільм”. Ви ж знаєте, чого всі чекають. Думаю, нарешті всі отримають те, чого так довго чекали.
