Денис Сєдашов

Британський ексчемпіон світу Карл Фроч різко висловився про Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), заявивши, що той погоджується на великі гонорари, бо розуміє — його кар'єра наближається до завершення. Слова наводить Seconds Out.

Фроч нагадав, що ще після розгрому від Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) попереджав про кризу Джошуа:

Я казав рік тому, що для Ей Джея це кінець. Він більше не поверне собі колишню впевненість. Її в нього давно немає — ні віри, ні амбіцій. Карл Фроч

За словами Фроча, у надважкій вазі з'явилося нове покоління боксерів, і Джошуа вже не виглядає конкурентним:

Дивіться, хто піднімається: Мозес Ітаума та інші молоді хлопці. Я не ставлю Джошуа в один ряд із перспективними важковаговиками, які можуть сильно вдарити. Його час минув. Карл Фроч

Фроч також підкреслив, що Джошуа намагається отримати максимум від кар’єри, доки це можливо:

Ей Джей просто заробляє гроші — і це нормально. Він отримає величезний гонорар і продовжить свій шлях до відступу, б'ючись із Джейком Полом. Карл Фроч

