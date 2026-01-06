Ф’юрі – про бій з Усиком: «Ще один варіант?»
Циганський король знову взявся за старе
близько 1 години тому
Тайсон Ф’юрі / Фото - Sky Sports
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) виклав у сторіс фото поєдинку з володарем титулів WBC, WBA та IBF українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО).
«Вайби 2026-го. Ще один варіант?».
Тайсон оголосив про завершення карʼєри у січні минулого року після двох поспіль поразок від Усика. Вчора він повідомив про своє повернення.
