Ф’юрі назвав можливий бій після довгої перерви
Циганський король може провести бій проти Вордлі
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) прокоментував можливість проведення поєдинку проти чинного володаря титулу WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).
За словами британця, такий бій може стати хорошим варіантом для повернення на ринг після тривалої паузи, однак конкретні терміни він поки не називає. Слова наводить The Ring Magazine.
Великий бій для Циганського короля після довгої перерви. Це може бути варіантом пізніше у 2026 році, якщо на те буде Божа воля.
Тайсон Ф'юрі офіційно заявив про повернення на ринг.