Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) висловився про непорозуміння з батьком через рішення повернутися до боксу. Британця цитує fightnews.info:

Колись треба закінчувати, але для мене немає кінця. Майк Тайсон нещодавно провів бій у 60 років. Коли приходить кінець? Пам'ятаю, як Ларрі Холмс казав: «Ніколи не йди, чемпіон, ніколи не йди». Ці хлопці поверталися та демонстрували, що це ще не кінець. Джордж Форман став чемпіоном світу у 45 років. Арчі Мур проводив 15-раундові бої після 40 років. Це наркотик.

Мій батько просто хоче для мене всього найкращого. Він хоче, щоб я закінчив кар'єру та пішов. Якби це було так легко, то я пішов би ще за п'ять спроб до цього, але я не здатний відпустити бокс. Це багато на що може вплинути, зокрема на сім'ю.

Мій батько стверджує, що не каже зі мною. Я вважаю, що він намагається закликати мене більше не битися. Але бокс – це все, що мені було і буде відомо.