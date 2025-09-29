Фʼюрі – про повернення: «Хочу бої з великими іменами»
Після понад річної паузи Гʼюї планує знову заявити про себе
близько 10 годин тому
Британський надважковаговик Гʼюї Фʼюрі (30-3, 17 KO) поділився планами щодо свого повернення та розповів про потенційних суперників.
Британець зазначив, що готовий зустрітися з будь-ким, але рішення про наступні поєдинки залишає за промоутерами та своїм батьком. За його словами, головна мета — отримати великі імена вже наступного року.
Серед можливих варіантів — бій із Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО), який після поразки від Олександра Усика (24-0, 15 KO) планує повернення на початку 2026-го.
100%. Саме такі поєдинки я хочу. Це шанс для мене.
Нагадаємо, останній поєдинок Гʼюї Фʼюрі відбувся у квітні: він переміг Дена Ґарбера технічним нокаутом у п’ятому раунді.
