Леннокс Льюїс про перспективи Дюбуа: «Усик не залишиться назавжди»
Колишній легендарний чемпіон підтримав британця
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс висловився про шанси британського боксера Деніела Дюбуа (22-3, 21 КО) повторити його успіх і повернутися на вершину боксу.
У коментарі BoxNation Льюїс підтримав прагнення Дюбуа та зазначив, що у нього є всі можливості для прогресу:
Є багато суперників, яких він може перемогти. Усик не буде залишатися на рингу вічно, він ще вчиться і має шанс досягти великих результатів у боксі.
Воррен закликав Дюбуа уникати помилок минулого.