Ф’юрі – про повернення Вайлдера: «Мені сумно, хоча я сам двічі вибив з нього все лайно»
Зірковий британець оцінив форму Бронзового бомбардувальника
15 хвилин тому
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) відреагував на повернення ексволодаря титулу у хевівейті американця Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО), який достроково переміг Тайррелла Герндона (24-6, 15 КО).
Цитує Циганського короля boxingnews24.com.
«Я бачив уривок. Було сумно це бачити. І сумно було спостерігати за кимось на кшталт Деонтея Вайлдера – колись настільки лютого і потужного, а тепер лише тінь колишньої слави.
Мені сумно, хоча я сам двічі вибив з нього все лайно. Але мені його шкода».
Ф’юрі та Вайлдер провели 3 поєдинки – один завершився внічию, у двох наступних переміг Тайсон.
Нагадаємо, на шоу у Вічіті Вайлдер виграв перший поєдинок з 2022 року.