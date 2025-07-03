Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) відреагував на повернення ексволодаря титулу у хевівейті американця Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО), який достроково переміг Тайррелла Герндона (24-6, 15 КО).

Цитує Циганського короля boxingnews24.com.

«Я бачив уривок. Було сумно це бачити. І сумно було спостерігати за кимось на кшталт Деонтея Вайлдера – колись настільки лютого і потужного, а тепер лише тінь колишньої слави.

Мені сумно, хоча я сам двічі вибив з нього все лайно. Але мені його шкода».