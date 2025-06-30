Олег Шумейко

Надважковаговик Х’юї Ф’юрі (30-3, 17 KO) висловився про реванш Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) та майбутнє українця. Слова британця наводить vringe.com:

Чи є шанс, що Дюбуа зможе перемогти? Якщо ми подивимося, як він почав проти Ентоні Джошуа, він почав дуже швидко. Якщо він використовує схожий підхід, витягне гармати раніше і почне швидко стріляти, ви вважаєте, він зможе приземлити удари по Усику?

Ні, якщо він швидко почне, то він швидше буде струснутий. Вважаю, що це буде легка ніч для Усика.

Ви вірите, що Усик залишить титули вакантними після цього бою? Він згадував, що він не залишиться надовго у спорті. Чи бачите ви, що титули будуть вільними, і це дозволить вам битися за один з них?

Так, 100%. Я не бачу, як він перемагатиме одних і тих самих людей знову і знову. Щиро кажучи, я не знаю, куди він піде після цього.

Нагадаємо, що Усик перед реваншем розірвав відносини з Олександром Красюком.