Сергій Лапін, директор команди володаря титулів WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі українця Олександра Усика (23-0, 14 КО), поділився деталями підготовки свого клієнта до реваншу проти чемпіона IBF британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Цитує Лапіна dailymail.co.uk.

«Тренування Олександра Усика вимагають ретельного планування. Ми проводимо цілі дні, плануючи та аналізуючи відео. Ми переглядаємо бої та розбираємо їх. Ми розбираємо техніку та тактику. Потім, коли ми маємо всю цю інформацію, ми використовуємо її на тренуваннях. Наступне тренування після перегляду аналітичного відео надихає. Олександр має сенсаційний вигляд.

Я підготував спеціальне відео для цього тренувального табору. У ньому зібрані всі помилки Даніеля. Це його помилки з попередніх боїв, а також з першого бою з Олександром Усиком. У відео також є помилки Усика, які ми виправили.

Тут є помилки з п'яти-шести боїв Даніеля. Ми залучили близько 10 різних людей, які переглядають всі записи, щоб проаналізувати всі аспекти його стилю. Ми бачимо, як працюють його ноги, як він завдає удари, ми бачимо все. І очевидно, що Усик знову переможе його 19 липня.

У нас також є спеціальні тренування, ми називаємо їх аналітичними тренуваннями. Іноді боксер бере участь, і ми розбираємо все до дрібниць. Іноді ми просто самі все проробляємо. Це допомагає Олександру Усику стати кращим. Це одна з багатьох причин, чому він знову буде кращим за Даніеля Дюбуа.

Цього разу ми вирішили тренуватися в новому місці. Ми любимо змінювати і вдосконалювати тренування. Ми вдосконалюємося щодня. Це як коли люди купують iPhone, а потім з'являється краща модель, і вони переходять на неї. Те саме ми робимо в таборі Усика.

Ми щоразу виходимо на новий рівень. Ми вдосконалюємо тренування Усика, ми вдосконалюємо місце його перебування, ми постійно вдосконалюємо все, що стосується його. Ось чому Усик буде ще кращим у реванші, ніж у першому бою».