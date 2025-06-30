Тренер Дюбуа: «Усик любить грати роль клоуна»
Дон Чарльз порівняв українця з хамелеоном
близько 2 годин тому
Тренер Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) Дон Чарльз в інтерв’ю Queensberry Promotions висловився про ситуацію на пресконференції перед реваншом чемпіонів хевівейту:
Усик вів себе дуже нехарактерно для себе. Він віджартовувався… Він любить грати роль клоуна, він маг, танцюрист. Він є всім. Він колоритний чоловік, має багато кольорів. Він знає глибоко всередині, що ми вивели його на чисту воду. Він наче хамелеон – змінює кольори, щоби проникати в інше середовище. Всі ці вибрики та іграшки – він робить димову завісу, щоб приховати те, що насправді відбувається. Я не буду продовжувати цю тему, але ми його спіймали.
Нагадаємо, що Усик перед реваншем розірвав відносини з Олександром Красюком.