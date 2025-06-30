Володимир Кириченко

Дон Чарльз, тренер чемпіона IBF у надважкій вазі британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO), для YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions поділився думками про бій свого підопічного з володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Як пройде бій?

«Звісно, у нас є план, як ми підійдемо до цього бою. Я не буду деталізувати – ніколи цього не роблю, але одне можу сказати – ми будемо контролювати цей бій.

Даніель самовідданий, рішучий. Так, те, що я бачу в цьому молодому чоловікові щодня в залі – він демонструє саме той підхід, який потрібен для бою. Ти бачиш ознаки, вони є, що він збирається робити, і тобі потрібно просто впевнитися, щоб нічого не пішло не так.

Наприклад, нам довелося зняти його з бою в Ер-Ріяді, тому що він захворів, хоча все було добре. За два-три дні до бою він захворів, і ми розумно його зняли.

Ми просто сподіваємося, що цього разу все пройде добре. Ми вдома, це Велика Британія, зміни клімату немає, повітря… не знаю, що могло викликати те захворювання, але ми тут, тож температура більш-менш така сама, буде і тут, у Великобританії.

І так, ми віримо, ми знаємо, що станеться, а Бог насправді знає, що станеться. Ми віримо, що знаємо».

Нагадаємо, перший поєдинок відбувся у серпні 2023 року, тоді Усик нокаутував британця у 9-му раунді.

Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні.

Усик – Дюбуа II: коли і де дивитися реванш та час бою