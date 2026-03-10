Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) прокоментував майбутній поєдинок між володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном. Слова наводить Gareth A Davies.

«Циганський король» відзначив фізичну міць нідерландського бійця, проте зауважив, що українець має колосальний досвід протистоянь із потужними нокаутерами.

Верховен — здоровань, чи не так? Потужна права рука. Але я впевнений, що Усик стикався з багатьма правшами, здатними відправити в нокаут, як-от Ентоні Джошуа чи Даніель Дюбуа.

Він бився з багатьма великими хлопцями, чий стиль схожий на стиль Ріко, але, послухайте, Верховен — чоловік габаритний, у нього є шанс, у нього є міць... Хто знає, на що він здатен у ринзі?

Усику зараз скільки, 39 років? Але річ у тім, що він провів лише 24 професійні бої; у нього не так багато зносу. Він перейшов у професіонали наприкінці 2013 року, тому, думаю, з ним усе буде в порядку.