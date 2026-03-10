Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександр Усик (24-0, 15 КО) для Inside The Ring розповів про плани на майбутнє.

Цей бій більше схожий на поєдинок для розваги, як кажуть люди. Як тобі вдається залишатися мотивованим? Або як ти мотивуєш себе перед таким поєдинком?

«Для мене це справжній бій. Так, Ріко – не дуже хороший боксер, але все нормально. Це такий веселий бій. Але наступний бій я хочу провести з переможцем поєдинку Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі».

Ти домінуєш у цьому дивізіоні вже досить довгий час. Як довго ще, на твою думку, ти залишатимешся в боксі? Скільки ще хочеш досягти?

«Три».

Три роки? Три бої?

«Три бої».

Перший – Ріко. Другий – той, хто переможе в бою Вордлі – Дюбуа. Третій – мій друг, жадібне пузо Тайсон Фʼюрі».

Бій Усика проти зіркового кікбоксера Ріко Верховена пройде 23 травня в Гізі.

Раніше повідомлялося, що Усик може провести трилогію з Фюрі в кінці 2026 року.