Пітер Ф’юрі розпочинає тренувальний табір Верховена перед зустріччю з Усиком
Тренер назвав цей табір найбільшим у поточному сезоні
близько 14 годин тому
Тренер нідерландського кікбоксера Ріко Верховена Пітер Ф’юрі повідомив про старт тренувального табору перед поєдинком з чемпіоном WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО).
За словами фахівця, після роботи в інших таборах він повертається до Лондона, щоб одразу розпочати підготовку до поєдинку в Єгипті.
Свою думку Ф’юрі висловив у соцмережах:
Коротке оновлення. Щойно прилетів до Лондона. Їду додому, а потім знову на роботу. Провів три місяці в тренувальних таборах, а тепер ми знову вирушаємо до найбільшого тренувального табору – для бою Олександра Усика і Ріко Верховена в Єгипті біля пірамід. Це буде чудова ніч, але попереду багато важкої роботи. Двоє чудових людей, двоє по-своєму великих чемпіонів – яка честь.
Поєдинок Усик — Верховен запланований на 23 травня у Гізі.
