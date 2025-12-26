Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) в інтерв’ю DAZN Fightclub розповів, яким бачить нинішній шлях Олександра Усика (24-0, 15 KO):

На вершині, де зараз знаходиться Усик, ти хочеш найбільші поєдинки за найбільші гроші. Ти хочеш отримати мішок грошей та піти. Тобі не потрібні найскладніші поєдинки за безцінь, чи не так?

Кабаєл – важкий суперник для будь-кого. І наразі цей бій (Усик – Кабаєл) не має жодного сенсу з комерційної точки зору для Олександра.