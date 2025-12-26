Володимир Кириченко

Британський боксер надважкого дивізіону Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) для iFL TV розповів про свої плани на 2026 рік.

Яка мета на 2026 рік? Ви все ще сподіваєтеся отримати ще один шанс на титул чемпіона світу? Йдеться про заробіток якомога більших грошей чи щось інше?

«Я б хотів знову спробувати здобути титул, але справа ще й у заробітку грошей. Але також є кілька хлопців з мого покоління, з якими я ще не бився. Один з них – Вайлдером. З такими хлопцями я б хотів битися. Я бився з людьми з покоління до мене і покоління після мене».

А як щодо Джаррелла Міллера?

«Так, якщо він хоче битися, я не проти. Послухайте, якщо це має сенс, то я не збираюся перебирати. Я ніколи не вибирав, з ким битися. Я хотів найкращого бою з найкращими рейтингами, і бій, який має сенс, наблизить мене до мети, якої я хочу. Я битимусь з ким завгодно».

Так, очевидно, Вайлдер знову повернувся до гри. Я думаю, це був би чудовий бій між вами. Чісора хотів би битися з Вайлдером. Я впевнений, що ви це помітили.

«Я впевнений, що люди хотіли б бачити бій Вайлдера проти мене, а не проти Чісори».

