Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні американець Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) для Cigar Talk поділився думками про рівень володаря титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Що ти думаєш про Усика? Деякі люди кажуть, що цей хлопець – один з найвеличніших бійців усіх часів. Ти так думаєш?

«Я не думаю, що він найвеличніший усіх часів».

Я теж ні. Але так кажуть.

«Вони, мабуть, його фанати, вони повинні так говорити. Це його люди. Так кажуть, мабуть, багато людей з України, крім них дуже мало хто це говорить. Але багато людей не розуміються в боксі».

Багато фанатів не знають, що вони дивляться і бачать. Вони не знають структури, основ, реальних речей, які потрібно робити в цьому бізнесі, щоб займати певну позицію, влаштовувати бої і так далі».

Раніше повідомлялося, що Вайлдер замість Усика задумується про поєдинок з росіянином.