Ексчемпіон світу роман карамзін висловився про потенційний реванш Олександра Усика (24-0, 15 KO) та мурата гассієва (33-2, 26 KO). Бійця цитує fightnews.info:

Було б цікаво, звісно. Хоч би якась інтрига була, бо Усик зараз виносить усіх в одну хвіртку, загалом усіх. Рівних йому нема. І тут вийде людина, яка може вдарити.

Реально, якщо він влучить, то Усик там засне, бо мурат б'є набагато сильніше, ніж Олександр. Але в нього немає навченості. І ми зараз знову побачимо бокс в одну хвіртку. Усика його на хитрості, на досвіді розтягає, на жаль.