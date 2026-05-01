Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) має намір провести ще один відновлювальний поєдинок перед мегафайтом з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Як для The Ring повідомив промоутер «Циганського короля» Френк Воррен, Ф'юрі збирається провести ще один бій після квітневого поєдинку з Арсланбеком Махмудовим, у якому він переміг одноголосним рішенням суддів.

«Я думаю, що Ф'юрі, напевно, захоче зробити проміжний бій. Давайте подивимося, що станеться. Ей Джей проведе свій поєдинок, і я цілком упевнений, що Тайсон теж влаштує проміжний бій. Він просить про це, і ми подивимося, до чого прийдемо».

25 липня Ей Джей поб'ється з Крістіаном Пренгою перед очікуваним поєдинком із Ф'юрі наприкінці року.

Раніше повідомлялося, що Усик більше не претендує на бій із Ф’юрі.